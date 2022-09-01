В Кировской области подтвердили 148 случаев COVID-19 за сутки

В Кировский области подтвердили 148 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 155 274. Выздоровели 149 892 человека.

Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 412 случаев коронавируса за сутки, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 224 926 жителей. Вылечились 217 012 человек, в том числе 267 за минувшие 24 часа.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.