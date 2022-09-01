В Тульской области зарегистрировали 435 случаев COVID-19 за сутки

В Тульской области зарегистрировали 435 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 171 489 жителей. Вылечились 160 525 человек, в том числе 320 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ставропольском крае выявили 875 случаев коронавирусной инфекции за сутки, передаёт newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. Выздоровели 398 жителей, госпитализированы 47.

Общее число заболевших в регионе достигло 212,6 тыс.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.