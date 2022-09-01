В Удмуртии выявили 890 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 890 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 50 жителей.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

С начала пандемии в республике переболели коронавирусом 170 959 человек. Выздоровели за минувшие 24 часа 810 пациентов.

Также стало известно, что Тюменская область занимает четвёртое место по России по числу проведённых исследований на COVID-19 на 100 тыс. населения, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

С начала пандемии в регионе провели более 4,6 млн тестов, с начала 2022 года — почти 1,2 млн.

На 100 тыс. населения в Тюменской области пришлось 293 298,96 исследований.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.