В Удмуртии выявили 890 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на региональный Минздрав.
С начала пандемии в республике переболели коронавирусом 170 959 человек. Выздоровели за минувшие 24 часа 810 пациентов.
Также стало известно, что Тюменская область занимает четвёртое место по России по числу проведённых исследований на COVID-19 на 100 тыс. населения, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
С начала пандемии в регионе провели более 4,6 млн тестов, с начала 2022 года — почти 1,2 млн.
На 100 тыс. населения в Тюменской области пришлось 293 298,96 исследований.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.