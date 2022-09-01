Президент России Владимир Путин прибыл в Калининград.

Об этом информирует РИА Новости.

Ожидается, что в ходе поездки Путин посетит музейный и театрально-образовательный комплексы и проведёт открытый урок «Разговор о важном».

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила закрепить высокий статус учителя на федеральном уровне с помощью соответствующего проекта закона, в котором, в частности, будут предусмотрены меры поддержки учителей.