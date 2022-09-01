военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Глава Всероссийского фонда образования Комков поддержал идею о повышении статуса педагога

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Глава Всероссийского фонда образования, академик Международной академии наук педагогического образования Сергей Комков прокомментировал в беседе с RT идею закрепить высокий статус учителя на федеральном уровне с помощью соответствующего проекта закона.
Глава Всероссийского фонда образования Комков поддержал идею о повышении статуса педагога
  • РИА Новости

«Педагог — это ключевая фигура во всей системе образования и воспитания подрастающего поколения. Волынец совершенно права», — подчеркнул эксперт.

Он также указал на необходимость использовать понятие «педагогический работник».

«Я бы расширил понятие, в которое включил бы и учителя, и воспитателя, и всех сотрудников, которые работают на различных поприщах с детьми. Надо прописать все виды их деятельности, те статусные состояния, которые они должны иметь, а также поощрения со стороны государства», — заключил собеседник RT.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила закрепить высокий статус учителя на федеральном уровне с помощью соответствующего проекта закона.

По её мнению, в проекте необходимо предусмотреть в том числе меры поддержки учителей, инструменты профессионального развития и карьерного роста, механизм противодействия ущемлению прав педагогов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить