Глава Всероссийского фонда образования Комков поддержал идею о повышении статуса педагога

Глава Всероссийского фонда образования, академик Международной академии наук педагогического образования Сергей Комков прокомментировал в беседе с RT идею закрепить высокий статус учителя на федеральном уровне с помощью соответствующего проекта закона.

«Педагог — это ключевая фигура во всей системе образования и воспитания подрастающего поколения. Волынец совершенно права», — подчеркнул эксперт.

Он также указал на необходимость использовать понятие «педагогический работник».

«Я бы расширил понятие, в которое включил бы и учителя, и воспитателя, и всех сотрудников, которые работают на различных поприщах с детьми. Надо прописать все виды их деятельности, те статусные состояния, которые они должны иметь, а также поощрения со стороны государства», — заключил собеседник RT.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила закрепить высокий статус учителя на федеральном уровне с помощью соответствующего проекта закона.

По её мнению, в проекте необходимо предусмотреть в том числе меры поддержки учителей, инструменты профессионального развития и карьерного роста, механизм противодействия ущемлению прав педагогов.