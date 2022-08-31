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Диетолог Королёва посоветовала употреблять продукты с высокой питательной ценностью для бодрости

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Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва посоветовала употреблять продукты с высокой питательной ценностью для бодрости.
Диетолог Королёва посоветовала употреблять продукты с высокой питательной ценностью для бодрости
  • Gettyimages.ru

«Регулярно поступающие в наш организм разнообразные натуральные продукты с высокой питательной ценностью, с щадящей их обработкой или свежие, позволяют нам получить ту самую энергию, благодаря которой мы поддерживаем жизнеспособность, хорошее настроение и избегаем ненужных проблем и болезней», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила Королёва, источниками углеводов могут быть сезонные овощи, фрукты и зерновые, белков — мясо, птица, рыба.

Полезные жиры содержатся в мясе, птице, рыбе северных морей, орехах, семенах и авокадо.

Ранее в разговоре с Nation News врач-диетолог Елена Соломатина назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

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