Роспотребнадзор: использование мобильных телефонов на уроках допускается по медпоказаниям
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Ранее стало известно, что Минпросвещения запретило использование мобильных телефонов на уроках в российских школах.
«Отметим, что применение каких-либо ограничений в отношении учащихся, нуждающихся в мобильных устройствах по медицинским показаниям, например для контроля уровня сахара в крови или мониторинга сердечного ритма, категорически не допускается», — говорится в сообщении службы в Telegram.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала в беседе с RT решение Минпросвещения о запрете мобильных телефонов на уроках в школах России.