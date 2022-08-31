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Роспотребнадзор: использование мобильных телефонов на уроках допускается по медпоказаниям

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Использование мобильных телефонов на уроках в школах России допускается по медицинским показаниям. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор: использование мобильных телефонов на уроках допускается по медпоказаниям
  • Gettyimages.ru

Ранее стало известно, что Минпросвещения запретило использование мобильных телефонов на уроках в российских школах.

«Отметим, что применение каких-либо ограничений в отношении учащихся, нуждающихся в мобильных устройствах по медицинским показаниям, например для контроля уровня сахара в крови или мониторинга сердечного ритма, категорически не допускается», — говорится в сообщении службы в Telegram.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала в беседе с RT решение Минпросвещения о запрете мобильных телефонов на уроках в школах России.

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