Минпросвещения запретило использование мобильных телефонов на уроках в российских школах с нового учебного года в соответствии с новыми санитарными правилами.

Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

«У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», — приводит ТАСС заявление Кравцова на общероссийском родительском собрании.

Он отметил, что ограничения действуют в соответствии с новыми санитарными правилами.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский предложил запретить ученикам пользоваться телефонами на уроках.

При этом в качестве эксперимента он предложил начать с Москвы, где школьников могли бы просить убирать смартфоны в локеры на входе в школу.