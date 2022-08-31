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Минпросвещения запретило использование мобильных телефонов на уроках в российских школах

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Минпросвещения запретило использование мобильных телефонов на уроках в российских школах с нового учебного года в соответствии с новыми санитарными правилами.
Минпросвещения запретило использование мобильных телефонов на уроках в российских школах
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

«У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», — приводит ТАСС заявление Кравцова на общероссийском родительском собрании.

Он отметил, что ограничения действуют в соответствии с новыми санитарными правилами.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский предложил запретить ученикам пользоваться телефонами на уроках.

При этом в качестве эксперимента он предложил начать с Москвы, где школьников могли бы просить убирать смартфоны в локеры на входе в школу.

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