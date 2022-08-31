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Депутат Бессараб назвала правильным запрет на использование телефонов на уроках в школах

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Ангелина Шурпина
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT решение Минпросвещения запретить использование мобильных телефонов на уроках в российских школах с нового учебного года в соответствии с новыми санитарными правилами.
Депутат Бессараб назвала правильным запрет на использование телефонов на уроках в школах
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, что это правильное решение, поскольку действительно сегодня российские школьники часто даже не стараются запоминать, считать в уме, а делают всё при помощи своих смартфонов», — заявила парламентарий.

При этом Бессараб напомнила о важности связи школьников с родителями. 

«То есть совсем оставлять ребёнка без мобильного устройства — это значит перестать его контролировать со стороны родителей. С другой стороны, именно на уроках этого, наверное, делать не стоит — говорить по телефону, пользоваться мобильным устройством и так далее», — пояснила собеседница RT.

Она предположила, что школам придётся оборудовать персональные шкафчики, где ребёнок сможет оставить свои вещи или, например, учебники.

Ранее стало известно, что Минпросвещения запретило использование мобильных телефонов на уроках в российских школах.

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