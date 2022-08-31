В Оренбургской области выявили 408 случаев коронавируса за сутки

В Оренбургской области выявили 408 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56.

Общее число заболевших в регионе достигло 224 514. Вылечились 216 745 жителей, включая 242 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Астраханской области зарегистрировали 240 случаев COVID-19 за сутки, передаёт mk.ru со ссылкой на оперативный штаб. С начала пандемии в регионе заболели 124 477 жителей.

Выздоровели 117 327 астраханцев, в том числе 248 за минувшие 24 часа.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.