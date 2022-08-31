В Пермском крае зафиксировали 1277 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
Заболевших выявили на 41 территории региона. С начала пандемии в крае зарегистрировали 389 834 случая коронавируса.
Также стало известно, что в Тюменской области до 1 октября продлили коронавирусные ограничения, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
За сутки в регионе подтвердили 926 случаев коронавируса. Госпитализированы 27 человек.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.