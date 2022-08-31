В Пермском крае зафиксировали 1277 случаев COVID-19 за сутки

В Пермском крае зафиксировали 1277 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru.

Заболевших выявили на 41 территории региона. С начала пандемии в крае зарегистрировали 389 834 случая коронавируса.

Также стало известно, что в Тюменской области до 1 октября продлили коронавирусные ограничения, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

За сутки в регионе подтвердили 926 случаев коронавируса. Госпитализированы 27 человек.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.