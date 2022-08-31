В Крыму зарегистрировали 501 случай COVID-19 за сутки

В Крыму зарегистрировали 501 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на сайт регионального Минздрава.

Общее число заболевших в республике достигло 194 595. Вылечились 185 015 жителей, в том числе 538 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Челябинской области выявили 633 случая коронавируса за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава. Выздоровели 250 жителей. С начала пандемии в регионе выздоровели более 333 тыс. человек.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.