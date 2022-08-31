В Удмуртии выявили 795 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 795 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 44 жителя республики.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 3893 пациента, в ковид-центрах — 205 в состоянии средней тяжести, 16 — в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 844 человека.

Полный курс вакцинации в республике прошёл 561 261 житель, повторно вакцинировались 210 095, передаёт интернет-издание «Сусанин».

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.