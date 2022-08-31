Мурашко: в России около 47 тысяч детей с COVID-19 находятся под наблюдением медиков

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в настоящий момент в стране около 47 тыс. детей с коронавирусной инфекцией COVID-19 находятся под наблюдением медиков.

«Сегодня коронавирусная инфекция достаточно контагиозна, у нас 47 тыс. детишек находятся под наблюдением, из них 3,6 тыс. находятся в стационарных учреждениях, поэтому очень важно, чтобы мы оберегали своих детей и, соответственно, обеспечивали им безопасную среду», — цитирует его ТАСС.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики коронавирусной инфекции.

Также педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН рассказал о негативном влиянии смога на здоровье переболевших COVID-19.