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Мурашко: более 450 тысяч пациентов с COVID-19 находятся под наблюдением врачей в России

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в настоящий момент более 450 тыс. пациентов с COVID-19 находятся под наблюдением врачей в стране.
Мурашко: более 450 тысяч пациентов с COVID-19 находятся под наблюдением врачей в России
  • РИА Новости

«Сегодня более 450 тыс. пациентов находится под медицинским наблюдением», — цитирует его РИА Новости.

Министр также подчеркнул, что для профилактики тяжёлых осложнений, а также летальных исходов очень важно пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции.

Ранее Мурашко призвал россиян соблюдать масочный режим в общественных местах и пройти ревакцинацию на фоне подъёма уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.

В июле академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.

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