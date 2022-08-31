Мурашко: более 450 тысяч пациентов с COVID-19 находятся под наблюдением врачей в России

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в настоящий момент более 450 тыс. пациентов с COVID-19 находятся под наблюдением врачей в стране.

«Сегодня более 450 тыс. пациентов находится под медицинским наблюдением», — цитирует его РИА Новости.

Министр также подчеркнул, что для профилактики тяжёлых осложнений, а также летальных исходов очень важно пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции.

Ранее Мурашко призвал россиян соблюдать масочный режим в общественных местах и пройти ревакцинацию на фоне подъёма уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.

В июле академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.