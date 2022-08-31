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Диетолог Соломатина назвала сливу самым полезным фруктом для пожилых

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Врач-диетолог Елена Соломатина назвала сливу самым полезным фруктом для пожилых людей из-за содержащихся в ней антоцианов.
Диетолог Соломатина назвала сливу самым полезным фруктом для пожилых
  • Gettyimages.ru

В беседе с телеканалом «Москва 24» врач рассказала, что антоцианы не только придают плодам тёмный цвет, но и защищают организм от воспалений, разрушения клеток и онкологических заболеваний.

Кроме того, слива способна очищать организм от токсинов, нуклидов, солей тяжёлых металлов. Также она нормализует функцию кишечника.

Соломатина порекомендовала есть примерно три сливы в день.

Ранее Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

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