Иммунолог Ярцева выразила мнение о бессмысленности подготовки организма к зиме

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева выразила мнение, что жителям России нет смысла подготавливаться к осени, потому что организм привык к резким перепадам температур, характерным для страны.

«В России такие природные условия, что всегда были резкие похолодания и резкие потепления. С людьми ничего страшного не происходило. Это преувеличенное внимание к происходящему. Основная задача — одеваться по погоде. Бывает, по привычке вышел раздетый, понятно, что есть риск переохладиться. Надо одеться тепло и многослойно», — объяснила Ярцева URA.RU.

Она также отметила, что некоторые жители России путешествуют зимой в жаркие страны. Их организм в этих случаях успешно справляется с перепадами температуры.

Ранее в беседе с сайтом «Москва 24» сомнолог, терапевт Дмитрий Дуйкин дал советы по борьбе с джетлагом.