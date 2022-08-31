военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Иммунолог Ярцева выразила мнение о бессмысленности подготовки организма к зиме

Короткая ссылка
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева выразила мнение, что жителям России нет смысла подготавливаться к осени, потому что организм привык к резким перепадам температур, характерным для страны.
Иммунолог Ярцева выразила мнение о бессмысленности подготовки организма к зиме
  • Gettyimages.ru

«В России такие природные условия, что всегда были резкие похолодания и резкие потепления. С людьми ничего страшного не происходило. Это преувеличенное внимание к происходящему. Основная задача — одеваться по погоде. Бывает, по привычке вышел раздетый, понятно, что есть риск переохладиться. Надо одеться тепло и многослойно», — объяснила Ярцева URA.RU.

Она также отметила, что некоторые жители России путешествуют зимой в жаркие страны. Их организм в этих случаях успешно справляется с перепадами температуры.

Ранее в беседе с сайтом «Москва 24» сомнолог, терапевт Дмитрий Дуйкин дал советы по борьбе с джетлагом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить