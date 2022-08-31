В Минздраве заявили об отсутствии оснований для перевода на удалённую работу

Оснований для введения дистанционного формата обучения или перевода сотрудников на удалённый режим работы из-за эпидемической обстановки в России пока нет, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.