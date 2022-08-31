В Минздраве заявили об отсутствии оснований для перевода на удалённую работу
Он напомнил, что с июля 2022 года в стране наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.
«В настоящее время нет оснований для повторного введения на федеральном уровне таких значимых ограничительных мероприятий, как перевод на дистанционную работу и дистанционное обучение», — заявил Чуланов ТАСС.
Кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Людмила Елизарова ранее посоветовала вызывать врача при первых признаках простуды.
В России за 24 часа зафиксировано 39 658 случаев инфицирования коронавирусом.