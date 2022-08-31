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В Минздраве заявили об отсутствии оснований для перевода на удалённую работу

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Оснований для введения дистанционного формата обучения или перевода сотрудников на удалённый режим работы из-за эпидемической обстановки в России пока нет, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

Он напомнил, что с июля 2022 года в стране наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«В настоящее время нет оснований для повторного введения на федеральном уровне таких значимых ограничительных мероприятий, как перевод на дистанционную работу и дистанционное обучение», — заявил Чуланов ТАСС.

Кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Людмила Елизарова ранее посоветовала вызывать врача при первых признаках простуды.

В России за 24 часа зафиксировано 39 658 случаев инфицирования коронавирусом.

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