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Кандидат медицинских наук Елизарова посоветовала вызывать врача при первых признаках простуды

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Кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Людмила Елизарова посоветовала вызывать врача при первых признаках простуды.
Кандидат медицинских наук Елизарова посоветовала вызывать врача при первых признаках простуды
  • РИА Новости

«Коронавирус очень опускает иммунитет и поражает дыхательные органы. Сейчас у многих при ковиде симптоматика начинается с горла, после вирус опускается в верхние и нижние дыхательные пути», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, коронавирус может дать осложнения, поэтому диагностика нужна, даже если болезнь протекает в лёгкой форме.

Как отметила Елизарова, не стоит забывать о вакцинации и ревакцинации.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

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