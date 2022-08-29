Кандидат медицинских наук Елизарова посоветовала вызывать врача при первых признаках простуды

Кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Людмила Елизарова посоветовала вызывать врача при первых признаках простуды.

«Коронавирус очень опускает иммунитет и поражает дыхательные органы. Сейчас у многих при ковиде симптоматика начинается с горла, после вирус опускается в верхние и нижние дыхательные пути», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, коронавирус может дать осложнения, поэтому диагностика нужна, даже если болезнь протекает в лёгкой форме.

Как отметила Елизарова, не стоит забывать о вакцинации и ревакцинации.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.