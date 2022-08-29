В России за сутки выявили 39 658 случаев коронавируса

В России за 24 часа зафиксировано 39 658 случаев инфицирования коронавирусом, днём ранее — 46 857.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 77 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 83 заболевших.

Также за сутки выздоровели 24 890 человек, накануне — 28 223.

Ранее Юрий Конев, кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.

Также иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».