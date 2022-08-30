Инфекционист Малышев посоветовал пожилым людям вакцинироваться от гриппа и COVID-19
- РИА Новости
В беседе с Общественной службой новостей он выразил мнение, что во время пандемии прививку желательно делать раз в полгода.
Как отметил эксперт, вакцина снижает возможность заболевания тяжёлой формой.
«Вакцинация, социальная дистанция и ношение маски там, где много народу. А лучше туда не ходить. Тут ничего нового не изобрели и не изобретут», — добавил Малышев.
Ранее педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН рассказал о негативном влиянии смога на здоровье переболевших COVID-19.