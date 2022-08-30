В Иркутской области зарегистрировали 852 случая COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
С начала пандемии в регионе заболели 314 323 жителя. Вылечились 302 853 человека, в том числе 861 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что регионы Уральского федерального округа обсуждают возможность возвращения к противоэпидемическим мерам, передаёт «Ямал 1» со ссылкой на полпредство УрФО.
«За минувшую неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 40% по отношению к предыдущей неделе. На 60% увеличилось количество госпитализированных», — отмечается в сообщении.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.