В Пермском крае зафиксировали 689 случаев COVID-19 за сутки

В Пермском крае зафиксировали 689 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru.

Новые заболевшие выявлены на 18 территориях региона. Всего в крае с начала пандемии заболели 388 557 жителей.

Также стало известно, что в Свердловской области зарегистрировали более 22 тыс. случаев ОРВИ за неделю, что на 84,1% выше уровня эпидпорога, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. Большинство заболевших (59%) — взрослые.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.