В Кировской области подтвердили 130 случаев COVID-19 за сутки

В Кировской области подтвердили 130 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 154 991. Вылечились 149 118 человек.

Также стало известно, что в Татарстане с начала пандемии выполнили 7 155 050 исследований на коронавирус, передаёт «Реальное время» со ссылкой на республиканский Роспотребнадзор.

Охват тестированием в регионе на 100 тыс. населения за последние семь дней достигает 201,4.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.