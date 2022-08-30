В Татарстане зарегистрировали 305 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 305 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 157 172. Выздоровели 150 878 человек, в том числе 42 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Московской области с начала года почти 110 тыс. жителей прошли углублённую диспансеризацию после коронавируса, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.

«Коронавирус не проходит бесследно для организма. Даже после выздоровления пациенты отмечают наличие различных осложнений», — заявила первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.