В Удмуртии выявили 790 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 790 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 22 жителя.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Под наблюдением в поликлиниках находится 3781 пациент, в ковид-центрах — 208 пациентов в состоянии средней тяжести, 12 — в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 730 человек.

Также стало известно, что в Курганской области зарегистрировали 187 случаев коронавируса за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Госпитализированы 34 жителя. Выписаны 263 человека.

Общее число заболевших в регионе превысило 107 тыс.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.