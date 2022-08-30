В Удмуртии выявили 790 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Под наблюдением в поликлиниках находится 3781 пациент, в ковид-центрах — 208 пациентов в состоянии средней тяжести, 12 — в тяжёлом.
Выздоровели за минувшие 24 часа 730 человек.
Также стало известно, что в Курганской области зарегистрировали 187 случаев коронавируса за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Госпитализированы 34 жителя. Выписаны 263 человека.
Общее число заболевших в регионе превысило 107 тыс.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.