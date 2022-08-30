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Обвинение запросило по 13 лет колонии для калининградских врачей за убийство младенца

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Обвинение запросило по 13 лет колонии для калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой по уголовному делу об убийстве недоношенного младенца.
Обвинение запросило по 13 лет колонии для калининградских врачей за убийство младенца
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

Также гособвинитель попросил их лишить права занимать врачебные должности сроком на три года после отбытия наказания.

Отмечается, что Московский областной суд намерен вынести итоговое решение 6 сентября. 

В июне 2019 года СК предъявил Сушкевич обвинение в совершении умышленного убийства, а Белой — в организации убийства ребёнка.

10 декабря 2020 года коллегия присяжных в Калининградском областном суде пятью голосами против трёх вынесла оправдательный приговор.

Однако после обжалования прокуратуры апелляционная инстанция отменила приговор. 

24 августа присяжные в Московском областном суде вынесли Сушкевич и Белой обвинительный приговор.

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