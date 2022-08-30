Ревматолог Слободина назвала артрит одним из возможных осложнений после COVID-19

Терапевт, ревматолог, врач интегративной медицины, нутрициолог к. м. н. Галина Слободина предупредила, что у людей, переболевших COVID-19, может усилиться ревматоидный артрит.

«У тех, у кого ревматоидный артрит протекал в лёгком ключе, без выраженной симптоматики, мы видим после COVID-19 повышение всех параметров иммунной активности. То есть заболевание начинает обретать более агрессивный характер. А у тех, у кого его никогда не было, но оно могло протекать в скрытой форме или была какая-то генетическая предрасположенность, ревматоидный артрит может проявиться впервые», — объяснила Слободина в беседе с URA.RU.

Врач добавила, что после COVID-19 у людей, страдающих хроническим воспалительным заболеванием суставов, возникают дополнительные проблемы.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.