Врач Янгуразова напомнила, что висцеральный жир может быть причиной выпирающего живота

Врач-физиотерапевт, рефлексотерапевт сети клиник «Атлас» Гузель Янгуразова рассказала, что выпирающий живот может появиться из-за большого процента висцерального жира, неправильной осанки или сбоя гормонального фона.

«Это может быть из-за висцерального жира, который находится внутри живота и заполняет пространство между внутренними органами, окружая их, создавая лишний объём тканей внутри... Человек, не имея лишнего веса, имеет выраженный процент висцерального жира. Причина в его метаболизме», — сказала Янгуразова в разговоре с URA.RU.

По её словам, еще одной причиной может быть неправильная осанка.

А у женщин появление избыточного подкожножирового слоя на нижней части живота иногда связано с дисбалансом женских половых гормонов, заключила эксперт.

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