военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Врач Янгуразова напомнила, что висцеральный жир может быть причиной выпирающего живота

Короткая ссылка
Врач-физиотерапевт, рефлексотерапевт сети клиник «Атлас» Гузель Янгуразова рассказала, что выпирающий живот может появиться из-за большого процента висцерального жира, неправильной осанки или сбоя гормонального фона.
Врач Янгуразова напомнила, что висцеральный жир может быть причиной выпирающего живота
  • Gettyimages.ru

«Это может быть из-за висцерального жира, который находится внутри живота и заполняет пространство между внутренними органами, окружая их, создавая лишний объём тканей внутри... Человек, не имея лишнего веса, имеет выраженный процент висцерального жира. Причина в его метаболизме», — сказала Янгуразова в разговоре с URA.RU.

По её словам, еще одной причиной может быть неправильная осанка.

А у женщин появление избыточного подкожножирового слоя на нижней части живота иногда связано с дисбалансом женских половых гормонов, заключила эксперт.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить