Сомнолог Царёва не исключила длительной бессонницы после коронавируса

Врач-сомнолог, невролог Елена Царёва рассказала, что бессонница после коронавируса может длиться до 10 месяцев.

«Идёт токсическое воздействие непосредственно на мозг. Вирус поражает те его зоны, которые влияют на сон. Поэтому длительная бессонница может наблюдаться. Постковидная бессонница может наблюдаться несколько месяцев. Бывали случаи, что больше трёх. Шесть — десять месяцев тоже возможно. Причём бессонница выраженная», — сообщила она в разговоре с URA.RU.

Невролог отметила, что больному может казаться, что он вообще не спит. Это ощущение сохраняется иногда длительное время, заключила Царёва.

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