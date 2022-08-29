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Врач Елизарова призвала есть больше фруктов для подготовки к межсезонью

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Врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Людмила Елизарова дала советы по подготовке организма к межсезонью.
Врач Елизарова призвала есть больше фруктов для подготовки к межсезонью
  • Gettyimages.ru

«Летом надо больше есть сезонных фруктов и овощей. Сейчас наш организм впитывает все витамины и микроэлементы, которые содержатся в них. Потом он будет всё это использовать при стрессовых ситуациях и во время вирусных инфекций будет защищать нас», — заявила она в беседе с «Радио 1».

Как отметила Елизарова, в целях профилактики промывать полость носа нежелательно.

Кроме того, врач напомнила о важности вакцинации от коронавируса, гриппа и пневмококка.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

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