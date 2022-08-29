В Иркутской области выявили 808 случаев коронавируса за сутки

В Иркутской области выявили 808 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального оперштаба.

Общее число заболевших в регионе достигло 313 471.

«Госпитализированы в больницы региона 749 человек, 10 — в минувшие сутки», — сказали в штабе.

Выздоровели 301 992 жителя, в том числе 284 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Оренбургской области подтвердили 399 случаев COVID-19, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный штаб. С начала пандемии в регионе заболели 223 708 человек.

Вылечились 216 272 жителя, включая 224 за минувшие 24 часа.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.