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В Ставропольском крае зафиксировали 182 случая COVID-19 за сутки

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В Ставропольском крае зафиксировали 182 случая COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 200 жителей, госпитализированы 49.
В Ставропольском крае зафиксировали 182 случая COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Больше всего заболевших за минувшие 24 часа — в Георгиевском городском округе (55 человек), а также в Ессентуках и Минераловодском горокруге.

Также стало известно, что в Астраханской области выявили 210 случаев коронавируса за сутки, передаёт mk.ru. Вылечились 70 жителей.

Общее число заболевших в регионе достигло 124 019.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.

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