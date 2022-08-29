В Ставропольском крае зафиксировали 182 случая COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.
Больше всего заболевших за минувшие 24 часа — в Георгиевском городском округе (55 человек), а также в Ессентуках и Минераловодском горокруге.
Также стало известно, что в Астраханской области выявили 210 случаев коронавируса за сутки, передаёт mk.ru. Вылечились 70 жителей.
Общее число заболевших в регионе достигло 124 019.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.