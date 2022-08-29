В Москве возбудили уголовное дело в отношении журналиста Заякина
- РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий в отношении обвиняемого Заякина», — сказал собеседник агентства.
В суде не уточнили, что именно вменяется мужчине.
Ранее бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий по уголовному делу о дискредитации российской армии.