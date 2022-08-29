В Москве возбудили уголовное дело в отношении журналиста Заякина

В Москве в отношении журналиста «Новой газеты» и сооснователя проекта «Диссернет» Андрея Заякина возбуждено уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий в отношении обвиняемого Заякина», — сказал собеседник агентства.

В суде не уточнили, что именно вменяется мужчине.

Ранее бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий по уголовному делу о дискредитации российской армии.