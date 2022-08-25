Суд избрал Ройзману меру пресечения в виде запрета определённых действий
- РИА Новости
«Избрать Ройзману Евгению Вадимовичу меру пресечения в виде запрета определённых действий», — цитирует судью РИА Новости.
Ройзману запретили посещать публичные места и мероприятия и общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями. Кроме того, ему нельзя будет отправлять и получать почту, не связанную со следствием. Использовать интернет можно будет только для общения с защитником и следователем.
Отмечается, что Ройзман был отпущен из зала суда после оглашения постановления.
Ройзман перед началом заседания суда заявил, что не признаёт своей вины в дискредитации Вооружённых сил России.
Ранее сообщалось, что Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации российских ВС.
По информации столичного главка МВД, он разместил в сети видеоролик, дискредитировавший ВС России.