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Суд избрал Ройзману меру пресечения в виде запрета определённых действий

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Верх-Исетский районный суд избрал бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману меру пресечения в виде запрета определённых действий по уголовному делу о дискредитации российской армии.
Суд избрал Ройзману меру пресечения в виде запрета определённых действий
  • РИА Новости

«Избрать Ройзману Евгению Вадимовичу меру пресечения в виде запрета определённых действий», — цитирует судью РИА Новости.

Ройзману запретили посещать публичные места и мероприятия и общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями. Кроме того, ему нельзя будет отправлять и получать почту, не связанную со следствием. Использовать интернет можно будет только для общения с защитником и следователем.

Отмечается, что Ройзман был отпущен из зала суда после оглашения постановления.

Ройзман перед началом заседания суда заявил, что не признаёт своей вины в дискредитации Вооружённых сил России.

Ранее сообщалось, что Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации российских ВС.

По информации столичного главка МВД, он разместил в сети видеоролик, дискредитировавший ВС России.

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