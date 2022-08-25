военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Ройзман отверг обвинения в дискредитации ВС России

Короткая ссылка
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман перед началом заседания суда заявил, что не признаёт свою вину в дискредитации Вооружённых сил России.
Ройзман отверг обвинения в дискредитации ВС России
  • РИА Новости

«Прогнозов (по сегодняшнему суду. — RT) нет. Нет, конечно (вину не признаю. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации российских ВС.

По информации столичного главка МВД, он разместил в сети видеоролик, дискредитировавший ВС России.

По данным РБК со ссылкой на пресс-службу Верх-Исетского районного суда, следствие запросило избрать для бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить