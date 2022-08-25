Ройзман отверг обвинения в дискредитации ВС России

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман перед началом заседания суда заявил, что не признаёт свою вину в дискредитации Вооружённых сил России.

«Прогнозов (по сегодняшнему суду. — RT) нет. Нет, конечно (вину не признаю. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации российских ВС.

По информации столичного главка МВД, он разместил в сети видеоролик, дискредитировавший ВС России.

По данным РБК со ссылкой на пресс-службу Верх-Исетского районного суда, следствие запросило избрать для бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана меру пресечения в виде запрета определённых действий.