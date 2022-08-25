Следствие просит для Ройзмана меру пресечения в виде запрета определённых действий

Следствие просит избрать для бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Об этом информирует РБК со ссылкой на пресс-службу Верх-Исетского районного суда.

В суд поступило соответствующее ходатайство старшего следователя 3-го отдела следственной части по Москве в отношении Ройзмана.

Суд запланировал заседание по этому вопросу на 16:00 местного времени (14:00 мск).

Ранее сообщалось, что Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации российских ВС.

Также стало известно, что его доставят в Москву для проведения следственных действий.

По информации столичного главка МВД, он разместил в сети видеоролик, дискредитировавший ВС России.

Как заявил адвокат экс-мэра Владислав Идамжапов, Ройзмана задержали на двое суток.