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Следствие просит для Ройзмана меру пресечения в виде запрета определённых действий

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Следствие просит избрать для бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана меру пресечения в виде запрета определённых действий.
Следствие просит для Ройзмана меру пресечения в виде запрета определённых действий
  • РИА Новости

Об этом информирует РБК со ссылкой на пресс-службу Верх-Исетского районного суда.

В суд поступило соответствующее ходатайство старшего следователя 3-го отдела следственной части по Москве в отношении Ройзмана.

Суд запланировал заседание по этому вопросу на 16:00 местного времени (14:00 мск).

Ранее сообщалось, что Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации российских ВС.

Также стало известно, что его доставят в Москву для проведения следственных действий.

По информации столичного главка МВД, он разместил в сети видеоролик, дискредитировавший ВС России.

Как заявил адвокат экс-мэра Владислав Идамжапов, Ройзмана задержали на двое суток.

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