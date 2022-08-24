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Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий

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Задержанного по делу о дискредитации Вооружённых сил России бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий.
Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий
  • РИА Новости

Замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь сообщила, что в Москве возбуждено уголовное дело против мужчины, который разместил в сети видеоролик, дискредитировавший ВС России.

«Подозреваемый задержан в городе Екатеринбурге и будет доставлен в город Москву для проведения следственных действий», — говорится в сообщении на сайте МВД России.

Как уточняет ТАСС, речь идёт о Ройзмане. 

Ранее сообщалось, что Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации Вооружённых сил России.

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