В Севастополе подтвердили 307 случаев COVID-19 за сутки

В Севастополе подтвердили 307 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на городской Департамент здравоохранения.

Госпитализированы 8 жителей, выписан 21. В настоящее время в больницах города находятся 145 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели 89 479 жителей, выздоровели 84 908.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 3842 случая коронавируса за минувшие 24 часа, передают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб. Госпитализированы 105 горожан, выздоровели 3412.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.