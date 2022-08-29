В Севастополе подтвердили 307 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на городской Департамент здравоохранения.
Госпитализированы 8 жителей, выписан 21. В настоящее время в больницах города находятся 145 пациентов.
По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели 89 479 жителей, выздоровели 84 908.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 3842 случая коронавируса за минувшие 24 часа, передают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб. Госпитализированы 105 горожан, выздоровели 3412.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.