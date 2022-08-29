Врач Самойленко посоветовал обратить внимание на появившиеся у взрослого веснушки
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Веснушки сами по себе не опасны, они практически никогда не перерождаются в злокачественные новообразования, сообщил врач в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
«Что делать, если веснушки появились не в детстве, а у взрослого? Во-первых, нужно убедиться, что это именно веснушки. Некоторые виды злокачественных опухолей для неопытного глаза, например злокачественное лентиго или даже меланома, ничем не отличаются от веснушек. И дерматоонкологи на приёме часто обнаруживают такие повреждения у пациентов, которые обратились по поводу других проблем», — напомнил при этом Самойленко.
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