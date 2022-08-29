Врач Самойленко посоветовал обратить внимание на появившиеся у взрослого веснушки

Старший научный сотрудник НМИЦ имени Блохина, член Европейского общества медицинской онкологии (ESMO), кандидат медицинских наук Игорь Самойленко рассказал, опасно ли появление веснушек во взрослом возрасте.

Веснушки сами по себе не опасны, они практически никогда не перерождаются в злокачественные новообразования, сообщил врач в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

«Что делать, если веснушки появились не в детстве, а у взрослого? Во-первых, нужно убедиться, что это именно веснушки. Некоторые виды злокачественных опухолей для неопытного глаза, например злокачественное лентиго или даже меланома, ничем не отличаются от веснушек. И дерматоонкологи на приёме часто обнаруживают такие повреждения у пациентов, которые обратились по поводу других проблем», — напомнил при этом Самойленко.

Ранее профессор Михаил Кутушов, академик ЕАЕН, член-корреспондент РАЕН, врач-токсиколог, в разговоре с URA.RU рассказал о действенных способах облегчить боль во время приступа мигрени.