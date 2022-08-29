Терапевт Кудряшова назвала опухоль одной из редких причин выпирающего живота

Врач-терапевт Елена Кудряшова рассказала, что иногда причиной выпуклого живота могут являться опасные заболевания.

Не всегда проблему выпирающего живота можно решить в спортзале, сообщила специалист в разговоре с «Москвой 24».

«Дело может быть в образовании доброкачественной или злокачественной опухоли органов малого таза или брюшной полости. Это достаточно редкая причина. Но всё же, если живот ни с того ни с сего вдруг стал выпирать, надо срочно обратиться к специалисту и сделать УЗИ», — посоветовала врач.

Проблема может заключаться и в опущении внутренних органов, в частности малого таза. Спровоцировать такое состояние может травма копчика, поднятие тяжестей, беременность.

Также причиной выпирающего живота бывает слабость мышц тазового дна и брюшной стенки, резюмировала Кудряшова.

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