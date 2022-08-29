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Врач Романенко назвала стрептококк одной из причин нарушения работы почек

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Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что может привести к серьёзным проблемам с почками.
Врач Романенко назвала стрептококк одной из причин нарушения работы почек
  • Gettyimages.ru

«Невылеченные зубы, неправильное поведение при ангине: например, стрептококк может привести к осложнению на почки, развитию какого-то воспалительного процесса», — уточнила она в разговоре с «Москвой 24».

При отсутствии лечения негативные последствия могут иметь и заболевания мочеполовой системы, добавила врач.

Также в этом контексте опасен бесконтрольный приём нестероидных противовоспалительных препаратов и анальгетиков. 

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре сNation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

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