Врач Романенко назвала стрептококк одной из причин нарушения работы почек
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«Невылеченные зубы, неправильное поведение при ангине: например, стрептококк может привести к осложнению на почки, развитию какого-то воспалительного процесса», — уточнила она в разговоре с «Москвой 24».
При отсутствии лечения негативные последствия могут иметь и заболевания мочеполовой системы, добавила врач.
Также в этом контексте опасен бесконтрольный приём нестероидных противовоспалительных препаратов и анальгетиков.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре сNation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.