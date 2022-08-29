Врач Романенко назвала стрептококк одной из причин нарушения работы почек

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что может привести к серьёзным проблемам с почками.

«Невылеченные зубы, неправильное поведение при ангине: например, стрептококк может привести к осложнению на почки, развитию какого-то воспалительного процесса», — уточнила она в разговоре с «Москвой 24».

При отсутствии лечения негативные последствия могут иметь и заболевания мочеполовой системы, добавила врач.

Также в этом контексте опасен бесконтрольный приём нестероидных противовоспалительных препаратов и анальгетиков.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре сNation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.