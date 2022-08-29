Профессор Кутушов заявил, что тёплый душ поможет облегчить боль при мигрени

Профессор Михаил Кутушов, академик ЕАЕН, член-корреспондент РАЕН, врач-токсиколог, рассказал, что облегчить боль во время приступа мигрени помогут сладкие продукты, тёплый душ, массаж, а также тишина и покой.

«Некоторые спасаются тёплым душем и ванной при неярком освещении. Можно также полежать в комнате с приглушённым светом, помассировать виски, лоб, шею, плечи. В борьбе с участившимися приступами мигрени необходимо комплексное лечение», — отметил Кутушов в разговоре с URA.RU.

По его словам, также стоит следить за режимом питания, заниматься спортом, соблюдать режим сна и своевременно проходить обследования.

Ранее заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов в беседе с НСН напомнил о вреде работы в ночное время.