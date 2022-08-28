В Оренбургской области подтвердили 406 случаев коронавируса за сутки

В Оренбургской области подтвердили 406 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 223 309. Выздоровели 216 048 жителей, в том числе 197 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Севастополе выявили 266 случаев COVID-19 за сутки, передаёт ИА SevastopolMedia. С начала пандемии в городе заболели 89 172 жителя.

Вакцинировались 339 419 горожан, завершили иммунизацию 315 864.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.