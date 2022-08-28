В Кировской области выявили 120 случаев коронавируса за сутки

В Кировской области выявили 120 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 154 735. Выздоровели 148 829 жителей.

Тем временем в Ставрополе продолжают работу восемь пунктов вакцинации от COVID-19, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Они открыты в ТЦ и поликлиниках.

«На территории поликлиник расположено семь пунктов, один — в торговом центре на Доваторцев», — уточнили в пресс-службе.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.