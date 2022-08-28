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В Ленобласти зафиксировали 899 случаев COVID-19 за сутки

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В Ленинградской области зафиксировали 899 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 712 жителей.
В Ленобласти зафиксировали 899 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © RapidEye

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели более 208 тыс. человек, выздоровели почти 197 тыс.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе выявили 136 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт URA.RU со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

«Госпитализированы за сутки: 27 августа — восемь, 28 августа — один», — отмечается в сообщении.

Выздоровел за последние 24 часа 51 житель региона.

Ранее сообщалось, что врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.

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