В Ленобласти зафиксировали 899 случаев COVID-19 за сутки

В Ленинградской области зафиксировали 899 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 712 жителей.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели более 208 тыс. человек, выздоровели почти 197 тыс.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе выявили 136 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт URA.RU со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

«Госпитализированы за сутки: 27 августа — восемь, 28 августа — один», — отмечается в сообщении.

Выздоровел за последние 24 часа 51 житель региона.

Ранее сообщалось, что врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.