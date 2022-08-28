В Татарстане подтвердили 202 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 202 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее количество заболевших в регионе достигло 156 620. Вылечились 150 799 жителей, в том числе 41 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге количество коек для пациентов с коронавирусом составляет 3030, передают «Невские новости» со ссылкой на городской штаб. За сутки госпитализированы 213 человек.

На амбулаторном лечении находятся 27,3 тыс. петербуржцев.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.