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Рослесхоз сообщил о ликвидации всех лесных пожаров на Дальнем Востоке

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Рослесхоз сообщил, что все лесные пожары на Дальнем Востоке потушены.
Рослесхоз сообщил о ликвидации всех лесных пожаров на Дальнем Востоке
  • РИА Новости

«В настоящий момент на Дальнем Востоке потушены все лесные пожары, нет ни одного возгорания», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Рослесхоза.

Уточняется, что последний крупный пожар был ликвидирован в Якутии 28 августа.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года площадь лесных пожаров в Дальневосточном федеральном округе в 13 раз меньше, отметили там.

Накануне вице-премьер России, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил о полной локализации пожаров в Рязанской области.

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