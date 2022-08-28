Рослесхоз сообщил о ликвидации всех лесных пожаров на Дальнем Востоке
- РИА Новости
«В настоящий момент на Дальнем Востоке потушены все лесные пожары, нет ни одного возгорания», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Рослесхоза.
Уточняется, что последний крупный пожар был ликвидирован в Якутии 28 августа.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года площадь лесных пожаров в Дальневосточном федеральном округе в 13 раз меньше, отметили там.
Накануне вице-премьер России, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил о полной локализации пожаров в Рязанской области.