Рослесхоз сообщил о ликвидации всех лесных пожаров на Дальнем Востоке

Рослесхоз сообщил, что все лесные пожары на Дальнем Востоке потушены.

«В настоящий момент на Дальнем Востоке потушены все лесные пожары, нет ни одного возгорания», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Рослесхоза.

Уточняется, что последний крупный пожар был ликвидирован в Якутии 28 августа.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года площадь лесных пожаров в Дальневосточном федеральном округе в 13 раз меньше, отметили там.

Накануне вице-премьер России, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил о полной локализации пожаров в Рязанской области.