Григоренко заявил о локализации всех пожаров в Рязанской области

Вице-премьер России, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил о полной локализации пожаров в Рязанской области.

Об этом, как сообщается на сайте кабмина, Григоренко объявил на очередном заседании правительственной комиссии по локализации и ликвидации лесных пожаров.

«Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области полностью контролируется, возможность распространения пожаров исключена. Текущие задачи — это борьба с задымлениями и ликвидация последствий пожара. Принято решение делать акцент на активной заливке водой очагов задымления», — заявил он.

Отмечается, что открытое горение на кромке пожаров потушено, а несколько новых очагов внутри минерализованной защитной полосы, вспаханной по периметру пожаров, оперативно ликвидировано.

Вице-премьер уточнил, что существенное улучшение ситуации с задымлениями ожидается в течение ближайших трёх-пяти дней.

Ранее Григоренко заявил, что открытого горения в лесах Рязанской области в данный момент нет.