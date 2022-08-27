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Григоренко заявил о локализации всех пожаров в Рязанской области

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Вице-премьер России, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил о полной локализации пожаров в Рязанской области.
Григоренко заявил о локализации всех пожаров в Рязанской области
  • РИА Новости

Об этом, как сообщается на сайте кабмина, Григоренко объявил на очередном заседании правительственной комиссии по локализации и ликвидации лесных пожаров.

«Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области полностью контролируется, возможность распространения пожаров исключена. Текущие задачи — это борьба с задымлениями и ликвидация последствий пожара. Принято решение делать акцент на активной заливке водой очагов задымления», — заявил он.

Отмечается, что открытое горение на кромке пожаров потушено, а несколько новых очагов внутри минерализованной защитной полосы, вспаханной по периметру пожаров, оперативно ликвидировано.

Вице-премьер уточнил, что существенное улучшение ситуации с задымлениями ожидается в течение ближайших трёх-пяти дней.

Ранее Григоренко заявил, что открытого горения в лесах Рязанской области в данный момент нет.

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