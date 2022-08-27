Григоренко: открытого горения в лесах Рязанской области нет
- © 62.mchs.gov.ru
Он отметил, что местами вспыхивают очаги внутри сгоревшей территории, которые сразу локализуют.
«Можно констатировать на сегодняшний день, что пожары там локализованы, потушены. Открытого горения нет», — цитирует Григоренко РИА Новости.
Он добавил, что с целью исключения потенциальной возможности перехода огня по периметру пожара сделали защитную линию в 100 километров.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора региона Павел Малков заявил, что ситуация с лесными пожарами в Рязанской области является контролируемой, новых очагов возгорания не выявлено.