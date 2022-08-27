Григоренко: открытого горения в лесах Рязанской области нет

Вице-премьер России Дмитрий Григоренко, возглавляющий правкомиссию по ликвидации пожаров, заявил, что открытого горения в лесах Рязанской области в данный момент нет.

Он отметил, что местами вспыхивают очаги внутри сгоревшей территории, которые сразу локализуют.

«Можно констатировать на сегодняшний день, что пожары там локализованы, потушены. Открытого горения нет», — цитирует Григоренко РИА Новости.

Он добавил, что с целью исключения потенциальной возможности перехода огня по периметру пожара сделали защитную линию в 100 километров.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора региона Павел Малков заявил, что ситуация с лесными пожарами в Рязанской области является контролируемой, новых очагов возгорания не выявлено.